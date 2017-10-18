Сезон работы фонтанов в Уфе закрыт

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Об этом сообщили в администрации города.
В Уфе на зимний период приостановлена работа городских фонтанов. Об этом сообщили в администрации города. В настоящее время проводятся все необходимые работы по консервации оборудования.
Напомним, что всего в Уфе 19 фонтанов.
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Видео: Марина Ахмадеева
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