Сезон работы фонтанов в Уфе закрыт

Об этом сообщили в администрации города.

В Уфе на зимний период приостановлена работа городских фонтанов. Об этом сообщили в администрации города. В настоящее время проводятся все необходимые работы по консервации оборудования.

Напомним, что всего в Уфе 19 фонтанов.