На проспекте Салавата Юлаева в Уфе образовалась огромная пробка
18 октября, 15:06ГородНаталья КузнецоваФото: Ольга Корзик
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На проспекте Салавата Юлаева - на участке от ул. Кирова до выезда на мост через реку Белую образовалась большая пробка. Причиной стало ДТП и дорожные работы.
По данным "Яндекс-пробки", ДТП произошло недалеко от пересечения с улицей Коммунистической. Ситуацию усугубили дорожные работы, которые ведутся на въезд в мост. Сейчас движение организовано по старому мосту.
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Фото: Ольга Корзик
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Фото: Ольга Корзик
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