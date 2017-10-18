На проспекте Салавата Юлаева в Уфе образовалась огромная пробка

На проспекте Салавата Юлаева - на участке от ул. Кирова до выезда на мост через реку Белую образовалась большая пробка. Причиной стало ДТП и дорожные работы.

По данным "Яндекс-пробки", ДТП произошло недалеко от пересечения с улицей Коммунистической. Ситуацию усугубили дорожные работы, которые ведутся на въезд в мост. Сейчас движение организовано по старому мосту.

Фото: Ольга Корзик