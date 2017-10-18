Мэрия Уфы нарушала закон при отборе управляющих компаний
18 октября, 13:26ГородНаталья КузнецоваФото: intomega.ru
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Прокуратура Уфы выявила коррупциогенный фактор в постановлении уфимской мэрии по отбору управляющих компаний. Чиновники могли необоснованно отказывать кандидатам либо наоборот принимать заявки организаций, не соответствующих условиям.
Документ, в котором обнаружила нарушения прокуратура, устанавливал порядок проведении конкурсов по отбору УК для домов, собственники которых не выбрали способ управления. Постановление закрепляло право конкурсной комиссии не допускать к участию в конкурсе претендентов, заявка которых оформлена с отступлениями от требований закона.
- В связи с этим, прокурор г. Уфы потребовал устранить нарушение закона, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в нормативный правовой акт внесены необходимые изменения.
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