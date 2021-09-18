Уфимский «Арт-Квадрат» борется за звание главной туристической достопримечательности

Уфимский «Арт-Квадрат» борется за звание главной туристической достопримечательности
Уфимский «Арт-Квадрат» борется за звание главной туристической достопримечательности
Вчера, 16:56ГородИрина ДеревянчукФото: prorus.ru
Городское пространство вошло в список участников голосования «Сокровища России» от журнала «National Geographic Traveler».

О номинации творческого пространства в центре Уфы сообщает пресс-служба уфимской мэрии, а также приглашает принять участие и в этом голосовании. Отдать свой голос за «Арт-Квадрат» может любой желающий, он расположен на 8 месте в списке претендентов. Номинация – общественное пространство. На сегодня за «Арт-Квадрат» отдано около 5% голосов.

Проект «Сокровища России» посвящен туристическому потенциалу России и призван путем открытого голосования выявить самые популярные места страны и ее главные достопримечательности. Также в задачи проекта входит и открытие новых точек притяжения для туристов.

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