Строительство межвузовского кампуса в Уфе начнут уже в этом году

Начало проектирование объектов межвузовского студенческого кампуса в Уфе в рамках Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) в Уфе стартует в 2022 году. Об этом в рамках совещания «Час науки» сообщил советник Главы республики по вопросам науки Руслан Казыханов.
Так, на данный момент управляющей компанией НОЦ была подготовлена заявка на участие в отборе инвестиционных проектов по возведению кампуса. Сообщается, что объём инвестиций, который федеральный центр предоставит для проекта, будет определяться по итогам конкурса.
Напомним, ранее сообщалось, что на реализацию проекта кампуса планируется выделить порядка 18 милилардов рублей. Как сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров, 10,8 миллиардов из этой суммы должны составить деньги из федерального бюджета. Ещё порядка 8 миллиардов расходов разделят между собой бюджет республиканский и крупные корпорации.
Также в мае этого года стало известно, что концессионером для строительства кампуса в Уфе станет компания ООО «Кампус», учрежденная в ноябре прошлого года. Данное распоряжение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано ранее на портале правовой информации.