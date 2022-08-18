Строительство межвузовского кампуса в Уфе начнут уже в этом году

Также в мае этого года стало известно, что концессионером для строительства кампуса в Уфе станет компания ООО «Кампус», учрежденная в ноябре прошлого года. Данное распоряжение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано ранее на портале правовой информации.