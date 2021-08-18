В Уфе появятся новый дендропарк площадью 30 гектаров

В Дёмском районе Уфы появится дендропарк. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров заседание Попечительского совета Русского географического общества (РГО) республики.
По словам руководителя региона, городская администрация уже готовит проект объекта, который сделают в Балановском парке. Дендропарк, площадь которого составит 20-30 гектаров, обустроят прогулочными дорожками и освещением.
Председатель дёмского отделения РГО Наталья Леушкина представила проект по сохранению экологии на территории микрорайона. Она подчеркнула важность сохранения растений в Дёме.
Отметим, что в Уфе есть только один подобный парк — Непейцевский дендропарк, расположенный на Непейцевской горе. Объект является памятником природы с 1965 года. Его площадь достигает 23,8 гектара. В парке растёт более 100 видов местных и интродуцентных деревьев и кустарников. Однако состояние парка крайне критичное. Большая часть парка загрязнена, поскольку сюда постоянно привозят мусор, жгут костры. Из-за этого дендропарк находится на грани исчезновения.