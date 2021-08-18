В Уфе появятся новый дендропарк площадью 30 гектаров

Отметим, что в Уфе есть только один подобный парк — Непейцевский дендропарк, расположенный на Непейцевской горе. Объект является памятником природы с 1965 года. Его площадь достигает 23,8 гектара. В парке растёт более 100 видов местных и интродуцентных деревьев и кустарников. Однако состояние парка крайне критичное. Большая часть парка загрязнена, поскольку сюда постоянно привозят мусор, жгут костры. Из-за этого дендропарк находится на грани исчезновения.