Стало известно, когда в Уфе откроют движение по улицам 8 Марта и Комсомольской

В мэрии сообщили и о том, когда завершатся работы в полном объеме.

Ремонт дорог по уфимским улицам Комсомольской и 8 Марта уже около года волнует уфимцев, строительные работы по мнению горожан затягиваются. И уфимцы не стесняются задавать вопросы о том, когда же завершится процесс дорожных работ. Уфимцы регулярно выражали негодование затягиванием работ и на отсутствие видимого прогресса, особенно остро вопрос стоял весной, когда лужу доставляли уфимцам серьезный дискомфорт. Тогда в администрации города это объясняли тем, что план и график работ корректировался из-за строительства ранее не предусмотренной ливневой канализации и из-за выноса инженерных коммуникаций. На один из вопросов уфимцев конкретный ответ дал начальник пресс-службы администрации города Уфы Талгат Зайнуллин. Он заявил, что движение по улицам 8 Марта и Комсомольской откроют до начала учебного года, до 1 сентября 2021 года. Дополнительно Зайнуллин сообщил и о сроках полного завершения работ. Оно запланировано на 4 квартал текущего года.

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