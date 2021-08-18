Канатная дорога соединит Уфу и Дему

В столице Башкирии в скором времени появится сразу несколько канатных дорог. На сегодняшний день проектируется только одна из них. О грядущих изменениях в облике Уфы рассказал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Он также сообщил о других изменениях и фишках, которые появятся в Уфе.