Канатная дорога соединит Уфу и Дему

В столице Башкирии в скором времени появится сразу несколько канатных дорог. На сегодняшний день проектируется только одна из них. О грядущих изменениях в облике Уфы рассказал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Он также сообщил о других изменениях и фишках, которые появятся в Уфе.
Канатная дорога соединит студенческий межвузовский кампус мирового уровня с уфимским микрорайоном Дема, По словам Сидякина это станет туристической фишкой города.
Сидякин также рассказал о планах на уфимскую улицу Тукаева, на которой и располагается здание администрации главы Башкирии. По его словам на время второго этапа строительства межвузовского кампуса улица Тукаева превратится в пешеходную. Как известно сам кампус появится в центре города, близ зданий уфимских вузов БашГУ и Угату
О межвузовском кампусе вчера говорил не только Сидякин. Глава региона Радий Хабиров вчера разместил в социальных сетях пост, в котором сообщил, что Минобр одобрило проект студенческого кампуса в Уфе. Большую часть, 60% расходов на строительство кампуса на себя возьмет федеральный бюджет.
Это решение правительства РФ Хабиров назвал одним из важнейших достижений высшей школы и науки Башкирии за последние десятилетия.