Канатная дорога соединит Уфу и Дему

Канатная дорога соединит Уфу и Дему
Канатная дорога соединит Уфу и Дему
Вчера, 08:42ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest

Канатная дорога соединит Уфу и Дему

Об этой и других грядущих туристических фишках столицы рассказал Александр Сидякин.

В столице Башкирии в скором времени появится сразу несколько канатных дорог. На сегодняшний день проектируется только одна из них. О грядущих изменениях в облике Уфы рассказал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин. Он также сообщил о других изменениях и фишках, которые появятся в Уфе.

Канатная дорога соединит студенческий межвузовский кампус мирового уровня с уфимским микрорайоном Дема, По словам Сидякина это станет туристической фишкой города.

Сидякин также рассказал о планах на уфимскую улицу Тукаева, на которой и располагается здание администрации главы Башкирии. По его словам на время второго этапа строительства межвузовского кампуса улица Тукаева превратится в пешеходную. Как известно сам кампус появится в центре города, близ зданий уфимских вузов БашГУ и Угату

О межвузовском кампусе вчера говорил не только Сидякин. Глава региона Радий Хабиров вчера разместил в социальных сетях пост, в котором сообщил, что Минобр одобрило проект студенческого кампуса в Уфе. Большую часть, 60% расходов на строительство кампуса на себя возьмет федеральный бюджет.

Это решение правительства РФ Хабиров назвал одним из важнейших достижений высшей школы и науки Башкирии за последние десятилетия.

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