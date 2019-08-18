Шакша постоит: на Перспективной в Уфе ограничат движение
Вчера, 18:55ГородНадежда ВалитоваФото: ufacity.info
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Это связано с ремонтом.
Как сообщили на сайте администрации города, здесь началась укладка нового асфальта. Ремонт начат в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и завершится до сентября.
Верхний слой дороги отремонтируют на участке в 5,2 км., будет также отремонтирована часть улицы Вологодской. Работами занимаются строители «АвтоДорСтроя». они установят чугунные люки, дождеприемные решетки.
Сообщается, что ремонт идет по технологии Superpave. Благодаря ее применению власти обещают, что дорога прослужит на 20-30 процентов дольше, чем обычно.
В муниципалитете советуют водителям заранее планировать маршрут.
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