В Уфе на строительной площадке из-под земли забил «фонтан» высотой с 10-этажный дом

В администрации Демского района пояснили, что причина произошедшего в утечке на водопроводе, который находится на балансе застройщика. Однако по данным администрации района высота струи воды достигала лишь 3-4 метров. Водоснабжение в микрорайоне было восстановлено в течении нескольких часов после того как фонтан начал бить из-под земли.