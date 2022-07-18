В Уфе на строительной площадке из-под земли забил «фонтан» высотой с 10-этажный дом

Вчера 17 июля в телеграм-канале телеканала UTV было опубликовано невероятно «освежающее» видео. На нем из-под земли на стройплощадке в микрорайоне «Яркий» в Демском районе забил поток воды, который, по словам очевидцев, достигал высоты в 10 этажей. Произошедшее местные жители засняли с разных ракурсов.
Рядом с импровизированным «фонтаном» находился экскаватор, есть предположение, что «водное шоу» было вызвано тем, что во время копки он повредил трубопровод холодного водоснабжения.
В администрации Демского района пояснили, что причина произошедшего в утечке на водопроводе, который находится на балансе застройщика. Однако по данным администрации района высота струи воды достигала лишь 3-4 метров. Водоснабжение в микрорайоне было восстановлено в течении нескольких часов после того как фонтан начал бить из-под земли.