Хабиров остался недоволен тем как Мавлиев решает формальности с купанием на Кашкадане

Глава Башкирии поторопил мэра Уфы и предостерег его от решения вопроса к декабрю на оперативке в правительстве Башкирии 18 июля.

В ходе оперативки в правительстве Башкирии радий Хабиров задал мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву вопрос о том, когда уже будут решены формальности с купанием на недавно открывшемся пляже на озере «кашкадан» в одноименном обновленном парке в Сипайлово. Напомним, еще 10 июля «Кашкадан» появился в списке официальных пляжей от УГЗ города Уфы, 12 июня соответствующее распоряжение подписал Ратмир Мавлиев. Однако на озере продолжали красоваться гигантские аншлаги запрещающие купание, хотя они мало смущали желающих окунуться в новое озеро. Уфимцы завидев пляж в списке официальных ринулись купаться в нем, однако как выяснилось делать этого нельзя и по сей день. Радий Хабиров на оперативке попросил Ратмира Мавлиева внести ясность и поинтересовался у него, когда жители смогут купаться в озере. Мавлиев объяснил проволочки небольшими техническими работами и пообещал главе региона, что формальности с купанием будут решены до конца июля. — Быстрее решайте, пожалуйста, а то решите в декабре — не очень комфортно будет — поторопил Хабиров мэра Уфы.

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