В «Уфаводоканале» опровергли слухи о полном отключении воды в городе

Сегодня, 18 июля, уфимцев заставили немало поволноваться сообщения, распространяемые в соцсетях и мессенджерах о полном отключении воды, которое якобы планируется в городе.

- Полного отключения водоснабжения в столице республики не предвидится. Обо всех плановых отключениях воды жителей Уфы предупреждают заранее, для этого информация размещается на официальном сайте предприятия, а также в инстаграм-канале, - сообщили в «Уфаводоканале».