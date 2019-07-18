В «Уфаводоканале» опровергли слухи о полном отключении воды в городе
18 июля, 14:13ГородТатьяна МайороваФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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Ранее весь город взбудоражили сообщения о полном отключении водоснабжения , рассылаемые по соцсетям и мессенджерам.
Сегодня, 18 июля, уфимцев заставили немало поволноваться сообщения, распространяемые в соцсетях и мессенджерах о полном отключении воды, которое якобы планируется в городе.
Однако, как сообщили в МУП «Уфаводоканал», данные слухи явно преувеличены.
- Полного отключения водоснабжения в столице республики не предвидится. Обо всех плановых отключениях воды жителей Уфы предупреждают заранее, для этого информация размещается на официальном сайте предприятия, а также в инстаграм-канале, - сообщили в «Уфаводоканале».
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