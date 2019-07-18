Ислам и София: в Уфе назвали самые популярные имена новорожденных

По данным Орджоникидзевского ЗАГСа Уфы, среди самых распространенных имен для мальчиков стали Егор, Артем, Карим, Тагир, Ислам, Алан, среди девочек - Мадина, Сабина, Арина, София, Виктория, Амина. Только за первое полугодие 2019 года в районе родилось 873 ребенка, 13 двоен.

В брак стали вступать несколько позже, чем ранее, - в возрасте 25-35 лет. Стало расти число браков с гражданами других государств: Армении, Узбекистана, Азербайджана. Зарегистрированы браки с выходцами из Афганистана, Мадагаскара, Йемена, Марокко, Израиля и других стран.

Ранее Медиакорсеть подробно писала о резком снижении рождаемости в северо-восточных районах Башкирии. Меньше всего младенцев появляются на свет в Татышлинском, Федоровском, Янаульском, Бураевском, Белебеевском, Дюртюлинском и Ермекеевском районах.