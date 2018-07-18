Уфа оказалась одним из самых некреативных городов России

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Как выяснилось, лучше всего в городе обстоят дела с городским окружением.
PwC и фонд Calvert 22 запустили в России проект «Индекс креативного капитала» и составили рейтинг креативности 15-ти крупнейших городов России, сообщили на сайте PwC.
В сфере креативности Уфа опередила лишь Омск. Общий список выглядит так:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Екатеринбург
- Новосибирск
- Тюмень
- Краснодар
- Владивосток
- Калининград
- Пермь
- Нижний Новгород
- Воронеж
- Великий Новгород
- Уфа
- Омск
Так, по текущим условиям для развития креативности сферы Уфа получила 50,9 балла из 100, блок «Люди», определяющий характеристики креативного общества – 41,1, «Бизнес» – 42,4, «Бренды» – 42. «Власть» в Уфе оказалась самой некреативной – всего 34,4 балла.
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