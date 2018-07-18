Уфа оказалась одним из самых некреативных городов России

PwC и фонд Calvert 22 запустили в России проект «Индекс креативного капитала» и составили рейтинг креативности 15-ти крупнейших городов России, сообщили на сайте PwC.

В сфере креативности Уфа опередила лишь Омск. Общий список выглядит так:

Москва Санкт-Петербург Казань Екатеринбург Новосибирск Тюмень Краснодар Владивосток Калининград Пермь Нижний Новгород Воронеж Великий Новгород Уфа Омск