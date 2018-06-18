В Уфе температура воздуха поднимется до +29°C – Росгидрометцентр

На текущей неделе в Уфе наступит долгожданное лето, сообщили синоптики Росгидрометцентра России – температура воздуха поднимется до +29°C.

Уже во вторник, 19 июня, температура воздуха днем составит +24°C. Самым прохладным днем на неделе будет четверг – температура воздуха днем будет +20°C, ночью +10°C. В целом на неделе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь.