В Уфе температура воздуха поднимется до +29°C – Росгидрометцентр
Сегодня, 09:25ГородРустэм Башкирцев
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Неделя в столице Башкирии будет тёплой.
На текущей неделе в Уфе наступит долгожданное лето, сообщили синоптики Росгидрометцентра России – температура воздуха поднимется до +29°C.
Уже во вторник, 19 июня, температура воздуха днем составит +24°C. Самым прохладным днем на неделе будет четверг – температура воздуха днем будет +20°C, ночью +10°C. В целом на неделе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь.
В выходные, 23 и 24 июня, столбик термометра поднимется до +27+29°C. Осадков в эти дни не ожидается.
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