Из Уфы в Грузию теперь можно будет добраться на самолете

С 16 июня по 22 сентября начались полеты из Уфы в Батуми (Грузия), сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

Самолеты Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажирских кресел будут вылетать из Уфы в Грузию два раза в неделю – по средам и субботам. Время полета составит три часа. Вылет осуществляется в 18:05, в Батуми пассажиры окажутся в 20:05 местного времени.