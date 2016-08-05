В Октябрьском районе Уфы установили фигуру пчелы

Коммунальщики Уфы установили на улице Российской новый арт-объект - фигуру пчелы. Она состоит из металлического каркаса, искусственной травы.

Как следует из сообщения пресс-службы администрации города, фигура покрыта специальной краской, устойчивой к различным погодным условиям и перепадам температур.

Фото: ufacity.info

Напомним, недавно в Октябрьском районе Уфы также были установлены фигуры медведей, мельница, соты пчелами, падающая ваза, куница и телеги.

Материалы по теме