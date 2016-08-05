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В Октябрьском районе Уфы установили фигуру пчелы
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Октябрьском районе Уфы установили фигуру пчелы
Сегодня, 10:25ГородФото: ufacity.info
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