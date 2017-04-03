Уфа присоединится к всероссийской экологической акции "Ежики должны жить"
Сегодня, 15:15ГородФото: ufacity.info
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В Демском парке в Уфе во вторник, 20 июня, пройдет экологическая акция по сбору использованных батареек по названием "Ежики должна жить".
Одна выброшенная в природу батарейка в процессе коррозии загрязняет около двадцати квадратных метров земли. Это территория обитания одного ежа, двух деревьев и тысячи других организмов. Именно этим объясняется название акции.
Как следует из сообщения пресс-службы мэрии, организаторы акции в Уфе – отдел культуры и молодежной политики администрации Демского район , объединение подростковых клубов «Данко» и парк «Демский».
Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей города поддержать акцию и принести батарейки, аккумуляторы для дальнейшей правильной утилизации. В программе акции также экологические игры и конкурсы рисунков.
Начало в 14.00.
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