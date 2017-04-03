Уфа присоединится к всероссийской экологической акции "Ежики должны жить"

В Демском парке в Уфе во вторник, 20 июня, пройдет экологическая акция по сбору использованных батареек по названием "Ежики должна жить".

Одна выброшенная в природу батарейка в процессе коррозии загрязняет около двадцати квадратных метров земли. Это территория обитания одного ежа, двух деревьев и тысячи других организмов. Именно этим объясняется название акции.

Как следует из сообщения пресс-службы мэрии, организаторы акции в Уфе – отдел культуры и молодежной политики администрации Демского район , объединение подростковых клубов «Данко» и парк «Демский».

Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей города поддержать акцию и принести батарейки, аккумуляторы для дальнейшей правильной утилизации. В программе акции также экологические игры и конкурсы рисунков.

Начало в 14.00.

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