Житель Уфы показал яму на скандальной улице Комсомольской, где застревают машины

Житель Уфы показал яму на скандальной улице Комсомольской, где застревают машины
Житель Уфы показал яму на скандальной улице Комсомольской, где застревают машины
Вчера, 08:29ГородФото: соцсети
Об этом сообщил уфимец в соцсетях накануне, 17 мая

Уфимец в социальных сетях показал яму, в которую регулярно попадают автомобилисты и застревают. Так, только на глазах очевидца подобное происходило как минимум 5 раз. Вот и на опубликованном видео видно, как колесо серебристого автомобиля угодило в яму и без помощи специалистов вызволить его уже не удастся.

Видео:Соцсети

Житель поясняет, что причиной данной тенденции является то, что решетки, установленные вдоль дороги по улице Комсомольской, не выдерживают вес автомобилей.

— Решетки установленные вдоль дороги не выдерживают, Комсомольская/рязанская перекресток, пишет житель города.

Ранее, улица Комсомольская, которую, к слову, реконструируют более трех лет, треснула пополам. Тогда на дефект недалеко от ТЦ «Июнь» обратили пользователи социальных сетей. Отметим, что спустя время место разлома дорожного полотна все-таки было заделано смесью. В мэрии заявили, что это усадочная трещина, которая появляется после отсыпки высоких насыпей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы