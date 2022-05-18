В Уфе осушают озеро в одном из городских парков

В Уфе осушают озеро в одном из городских парков
В Уфе осушают озеро в одном из городских парков
Вчера, 11:06ГородЭлина СайфрановаФото: ufacity.info

В парке «Волна» в Уфе начали благоустраивать малое озеро

В затонском парке «Волна» в ходе благоустройства приступили к осушению озера, сообщает пресс-служба администрации города.

Стало известно, в затонском парке «Волна» приступили к осушению малого озера. Как отмечает пресс-служба администрация Уфы, это необходимо для его дальнейшего благоустройства.

Так, рабочие будут очищать дно малого озера от ила, а берега от поросли. Кроме того, планируется устройство берегоукрепление с площадкой из террасной доски, монтаж водонепроницаемого экрана, водоотведения и водопровода и систем видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали, что было обнаружено на дне озера Кашкадан после его осушения. К слову озеро в одноименном парке было осушено из-за его обмеления и цветения. На данный момент рабочие уже начали заполнять водой озеро Кашкадан. Открыть парк намерены ко Дню города — 12 июня.

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