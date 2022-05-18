В Уфе осушают озеро в одном из городских парков

Ранее мы сообщали, что было обнаружено на дне озера Кашкадан после его осушения. К слову озеро в одноименном парке было осушено из-за его обмеления и цветения. На данный момент рабочие уже начали заполнять водой озеро Кашкадан. Открыть парк намерены ко Дню города — 12 июня.