В Уфе осушают озеро в одном из городских парков

Стало известно, в затонском парке «Волна» приступили к осушению малого озера. Как отмечает пресс-служба администрация Уфы, это необходимо для его дальнейшего благоустройства.
Так, рабочие будут очищать дно малого озера от ила, а берега от поросли. Кроме того, планируется устройство берегоукрепление с площадкой из террасной доски, монтаж водонепроницаемого экрана, водоотведения и водопровода и систем видеонаблюдения.
Ранее мы сообщали, что было обнаружено на дне озера Кашкадан после его осушения. К слову озеро в одноименном парке было осушено из-за его обмеления и цветения. На данный момент рабочие уже начали заполнять водой озеро Кашкадан. Открыть парк намерены ко Дню города — 12 июня.