Прокуратура начала проверку после статьи Mkset о возможной остановке трамваев в Уфе

Поскольку фактически с августа электротранспорт эксплуатировался незаконно, в начале апреля арбитражный управляющий МУЭТ Данил Рыбалко подал в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании из незаконного владения УИТ 294 трамваев и троллейбусов и заявление о принятии обеспечительных мер по этому иску. Само дело в настоящее время рассматривается. Заявление об обеспечительных мерах удовлетворено, в настоящее время конкурсный управляющий получил исполнительный лист. В случае, если он будет предъявлен в службу судебных приставов, пассажирские перевозки электротранспортом могут быть приостановлены.