Прокуратура начала проверку после статьи Mkset о возможной остановке трамваев в Уфе

Прокуратура начала проверку после статьи Mkset о возможной остановке трамваев в Уфе
Прокуратура начала проверку после статьи Mkset о возможной остановке трамваев в Уфе
Вчера, 20:27ГородНаталья БалыковаФото: МУЭТ
Работа электротранспорта может быть парализована из-за не оформленных взаимоотношений между двумя муниципальными предприятиями, ранее заявлял арбитражный управляющий МУЭТ Данил Рыбалко.

По его данным, в настоящее время республиканская прокуратура инициировала проверку в связи с публикациями в СМИ. В надзорном ведомстве эту информацию подтвердили.

«Да, проверяем», — прокомментировал Mkset в республиканской прокуратуре.

Подвижной состав (трамваи и троллейбусы) муниципального управления электротранспорта с августа 2021 года переданы другому ведомству — Управлению инфраструктурой транспорта (УИТ). К тому моменту банкротный МУЭТ не мог вести пассажирские перевозки из-за долгов. Вариант с передачей производственной деятельности в УИТ позволил избежать ее приостановки. Однако юридически отношения между двумя предприятиями не были оформлены.

Поскольку фактически с августа электротранспорт эксплуатировался незаконно, в начале апреля арбитражный управляющий МУЭТ Данил Рыбалко подал в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании из незаконного владения УИТ 294 трамваев и троллейбусов и заявление о принятии обеспечительных мер по этому иску. Само дело в настоящее время рассматривается. Заявление об обеспечительных мерах удовлетворено, в настоящее время конкурсный управляющий получил исполнительный лист. В случае, если он будет предъявлен в службу судебных приставов, пассажирские перевозки электротранспортом могут быть приостановлены.

Как сообщил Mkset Данил Рыбалко, он пока не передал исполнительный лист в УФССП. «Написал мэру, жду ответ», — сказал он.

В свою очередь, в мэрии Уфы считают, что принятый судебный акт «не содержит запрета на использование электротранспорта на территории города».

«Наложенные обеспечительные меры предусматривают лишь запрет на передачу подвижного состава в хозяйственное ведение, иное владение либо пользование третьих лиц», — прокомментировали в ведомстве Mkset.

Там отметили, что заседание, на котором суд планирует рассмотреть основной иск об истребовании электротранспорта, «в рамках которого будет детально изучена вся документация и приняты объективные решения», назначено на 1 июня.

Конкурсный управляющий МУЭТ ранее заявил, что может остановить движение трамваев и троллейбусов. При этом он считает, что жители Уфы и работники предприятия не могут быть «заложниками данной ситуации». На прошлой неделе Данил Рыбалко попросил главу мэрии Ратмира Мавлиева обратить внимание на ситуацию.

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