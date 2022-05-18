Мэрия Уфы выделит новое финансирование на переделку Советской площади

Реконструкцию, которая продолжается с 2020 года, планируют завершить до 11 октября, сообщили в городской администрации. На это нужны дополнительные средства.

Финансирование необходимо на проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к памятнику. В настоящее время мэрия готовит конкурсную документацию для отбора подрядчика, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства. Работы, которые сейчас продолжаются на площади — установка скульптурной группы, включая элементы колоннады, самого памятника и барельефов — ведет компания скульптора Салавата Щербакова «Випсервиспроект». Муниципальный контракт с подрядчиком заключили в феврале текущего года. Работы «являются частью масштабного комплексного объекта благоустройства», отметили в мэрии. Реконструкция Советской площади идет с 2020 года. В мае прошлого года ее уже благоустраивали, однако в августе решили все переделать: покрытие из каменной брусчатки сняли, высаженные сосны к тому времени погибли от жары. Сейчас более чем треть территории представляет собой стройплощадку, где проводится монтаж под основание скульптуры генералу Шаймуратову и устанавливается колоннада. Сам памятник планируют торжественно открыть в День республики, 11 октября.

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