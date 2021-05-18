В Уфе отказались от массовых гуляний в день «Последнего звонка»

22 мая во всех школах города пройдут «Последние звонки». В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой пришлось отказаться от массовых гуляний. Об этом сообщил замначальника управления образования Вадим Арсланов.

При проведении праздника не допускается массовый мероприятий. Школам рекомендовано проводить «Последние звонки» на свежем воздухе в зависимости от погоды. Мэр Уфы Сергей Греков поручил усилить контроль за общественными организациями, где будут гулять выпускники. Напомним, уфимские школы перед проведением «Последнего звонка» проверят кинологи. Кроме того, будет организовано дежурство сотрудников полиции, пожарной охраны, специалистов центра общественной безопасности и медицинских работников. Мероприятия пройдут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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