Кинологи проверят школы Уфы перед проведением «Последнего звонка»

Сегодня, 10:00ГородАнна КононоваФото: 1MediaInvest
В этом году выпускниками станут 10430 девятиклассников и 5089 одиннадцатиклассников. «Последний звонок» во всех школах города пройдет 22 июня с 08:00 до 16:00 (по графику).
В связи с трагедией в казанской школе № 175, которая произошла 11 мая, в школах усиливаются меры безопасности. Перед проведением мероприятия учреждения проверят на антитеррористическую защищенность с привлечением кинологов. Кроме того, будет организовано дежурство сотрудников полиции, пожарной охраны, специалистов центра общественной безопасности и медицинских работников.
«Последние звонки» пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В частности, мероприятия рекомендовано проводить на улице с учетом погоды. В школах будет организованы все меры безопасности в условиях ковид-режима: измерение температуры, соблюдение дистанции, использование средств индивидуальной защиты и обработка рук антисептиками.
Вадим Арсланов также напомнил, что родители смогут посетить «Последний звонок» школьника при наличии паспорта, свидетельства о рождении или паспорта ребенка, справки о прохождении вакцинации или о противопоказаниях к ней, либо медсправки о наличии титров антител к коронавирусу.
22 мая в Башкирии запрещена продажа алкоголя. Ограничения коснутся только магазинов. На предприятия общественного питания запрет не распространяется.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. В результате погибли девять человек и около 20 пострадали. После случившегося глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности в школах республики.