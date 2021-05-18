Кинологи проверят школы Уфы перед проведением «Последнего звонка»
Сегодня, 10:00ГородАнна КононоваФото: 1MediaInvest

Кинологи проверят школы Уфы перед проведением «Последнего звонка»

На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы обсудили проведение «Последнего звонка» в школах. О подготовке к мероприятию доложил заместитель начальника управления образования Вадим Арсланов.

В этом году выпускниками станут 10430 девятиклассников и 5089 одиннадцатиклассников. «Последний звонок» во всех школах города пройдет 22 июня с 08:00 до 16:00 (по графику).

В связи с трагедией в казанской школе № 175, которая произошла 11 мая, в школах усиливаются меры безопасности. Перед проведением мероприятия учреждения проверят на антитеррористическую защищенность с привлечением кинологов. Кроме того, будет организовано дежурство сотрудников полиции, пожарной охраны, специалистов центра общественной безопасности и медицинских работников.

«Последние звонки» пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В частности, мероприятия рекомендовано проводить на улице с учетом погоды. В школах будет организованы все меры безопасности в условиях ковид-режима: измерение температуры, соблюдение дистанции, использование средств индивидуальной защиты и обработка рук антисептиками.

Вадим Арсланов также напомнил, что родители смогут посетить «Последний звонок» школьника при наличии паспорта, свидетельства о рождении или паспорта ребенка, справки о прохождении вакцинации или о противопоказаниях к ней, либо медсправки о наличии титров антител к коронавирусу.

22 мая в Башкирии запрещена продажа алкоголя. Ограничения коснутся только магазинов. На предприятия общественного питания запрет не распространяется.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. В результате погибли девять человек и около 20 пострадали. После случившегося глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности в школах республики.

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