Кинологи проверят школы Уфы перед проведением «Последнего звонка»

В связи с трагедией в казанской школе № 175, которая произошла 11 мая, в школах усиливаются меры безопасности. Перед проведением мероприятия учреждения проверят на антитеррористическую защищенность с привлечением кинологов. Кроме того, будет организовано дежурство сотрудников полиции, пожарной охраны, специалистов центра общественной безопасности и медицинских работников.