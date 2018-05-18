В Уфе туберкулезнику предоставили жилье после вмешательства прокуратуры

В прокуратуру Орджоникидзевского района Уфы обратился уфимец с просьбой о защите своих жилищных прав. После проверки выяснилось, что его права были нарушены, сообщили в прокуратуре.

- Заявитель с 2009 года состоял на учете в администрации Орджоникидзевского района Уфы в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий и имеет право на внеочередное и отдельное получение жилья в связи с наличием у него заразной формы туберкулеза легких, - пояснили в прокуратуре. - Местные власти не принимали мер для обеспечения инвалида отдельным жильем.