В Уфе туберкулезнику предоставили жилье после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 09:50ГородРазиф Абдуллин
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Он состоял на учете в качестве нуждающегося в жилье с 2009 года.
В прокуратуру Орджоникидзевского района Уфы обратился уфимец с просьбой о защите своих жилищных прав. После проверки выяснилось, что его права были нарушены, сообщили в прокуратуре.
- Заявитель с 2009 года состоял на учете в администрации Орджоникидзевского района Уфы в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий и имеет право на внеочередное и отдельное получение жилья в связи с наличием у него заразной формы туберкулеза легких, - пояснили в прокуратуре. - Местные власти не принимали мер для обеспечения инвалида отдельным жильем.
Пришлось прокурору обращаться в суд, который принял решение о предоставлении уфимцу благоустроенного жилого помещения в Уфе.
Ему предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира в Кировском районе Уфы.
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