«Уши бы оборвать»: Хабиров снова заявил о восстановлении усадьбы Бухартовских в Уфе

«Уши бы оборвать»: Хабиров снова заявил о восстановлении усадьбы Бухартовских в Уфе
«Уши бы оборвать»: Хабиров снова заявил о восстановлении усадьбы Бухартовских в Уфе
Сегодня, 15:45ГородАзамат НуховФото: Artemiy Loshchenkov / wikipedia
О необходимости сохранения памятника архитектуры глава региона высказался в ходе оперативного совещания в правительстве республики 18 апреля

В Уфе будут восстанавливать дом Бухартовских. Об этом сообщили в ходе заседания в правителсьвте республики 18 апреля.

О необходимости восстановления печально известного памятника архитектуры в Уфе заявил глава региона Радий Хабиров. Также, по словам Радия Хабирова, в доме был поджог, о чем свидетельствует тот факт, что источник возгорания был в нескольких местах.

— Уши бы оборвать, конечно, но не знаем кому, — высказался глава региона о многострадальном памятнике архитектуры.

Также Радий Хабиров заявил. что этот участок городской среды не отдадут под застройку никому. По словам главы региона, дом Бухартовских — «шикарный», а сама личность его основателя — «очень интересна».

Напомним, о том, что дом Бухартовских необходимо сохранить глава региона высказался ещё в марте 2020 года. Тогда глава региона заявил. что объект находится в муниципальной собственности, и если кто-то из застройщиков захочет на него посягнуть, то ничего не получит.

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