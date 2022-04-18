«Ростелеком» открыл клиентский офис в Уфе

«Ростелеком» открыл флагманский центр для клиентов в Уфе на улице Ленина, 30. Здесь посетители могут ознакомиться с цифровыми сервисами провайдера и оставить заявку на подключение услуг.
Пространство обновленного офиса оформлено в едином фирменном стиле «Ростелекома» и поделено на несколько функциональных зон. У стоек клиентского обслуживания сотрудники салона проконсультируют по выбору тарифов, помогут пополнить счет или оформят договор на подключение услуг.
В демонстрационной зоне посетители могут протестировать видеосервис Wink, умную колонку «Капсула» с голосовым помощником Марусей от VK, а также ознакомиться с работой коробочных решений «Умный дом» и «Видеонаблюдение».
Сергей Чирков, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Башинформсвязь» (ГК «Ростелеком»):
«„Ростелеком“ постоянно совершенствует клиентский сервис, предлагая пользователям различные формы поддержки. Абоненты, предпочитающие онлайн, могут обратиться в круглосуточную сервисную службу или в наши паблики в социальных сетях. Для тех, кто ценит личные контакты, открыт обновленный офис продаж и обслуживания. Мы постарались сделать его максимально универсальным, чтобы уфимцы могли оперативно и в уютной обстановке получить все услуги в одном месте».
В салоне можно подключить любые цифровые сервисы «Ростелекома» и приобрести необходимое абонентское оборудование — высокоскоростной Wi-Fi-роутер или ТВ-приставку, камеры для домашнего видеонаблюдения, комплекты «Умного дома», а также мобильные гаджеты и аксессуары. Для удобства клиентов работает электронная очередь и организована мягкая зона.
Офис продаж и обслуживания открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00. Получить информацию об услугах компании также можно на по телефону 8 800 100 0800 и на сайте https://ufa.rt.ru/.