«Ростелеком» открыл клиентский офис в Уфе

«„Ростелеком“ постоянно совершенствует клиентский сервис, предлагая пользователям различные формы поддержки. Абоненты, предпочитающие онлайн, могут обратиться в круглосуточную сервисную службу или в наши паблики в социальных сетях. Для тех, кто ценит личные контакты, открыт обновленный офис продаж и обслуживания. Мы постарались сделать его максимально универсальным, чтобы уфимцы могли оперативно и в уютной обстановке получить все услуги в одном месте».