Минэкологии объяснило гибель рыбы в озере в саду Аксакова в Уфе

Неравнодушная уфимка сняла на видео всплывшую кверху брюхом рыбу в озере в центре Уфы и разместила его в телеграм-канале 18 апреля.

Увидев странную картину на озере в городском парке в центре Уфы, в саду имени С. Т. Аксакова женщина не на шутку обеспокоилась. Она предположила, что рыба в озере погибла не по естественным причинам, а потому, что вероятно «кто-то посыпал химические реагенты около озера, где летом лебеди плавают, скорее всего из-за этого погибла рыба». Видео: Телеграм-канал @UFA_RB Mkset обратился за комментарием в пресс-службу министерства экологии Башкирии и озвучил беспокойство уфимки и ее переживания. В ведомстве поспешили успокоить женщину и пояснить, что зимний замор на озерах - это обыденное явление, так как в озеро не поступает кислород, из-за чего и погибает рыба. Так что опасения уфимки о чистоте озера и о том, как на нем летом будут жить лебеди оказались напрасны.

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