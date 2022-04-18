Минэкологии объяснило гибель рыбы в озере в саду Аксакова в Уфе

Минэкологии объяснило гибель рыбы в озере в саду Аксакова в Уфе
Минэкологии объяснило гибель рыбы в озере в саду Аксакова в Уфе
Сегодня, 16:45ГородИрина ДеревянчукФото: Телеграм-канал @UFA_RB
Неравнодушная уфимка сняла на видео всплывшую кверху брюхом рыбу в озере в центре Уфы и разместила его в телеграм-канале 18 апреля.

Увидев странную картину на озере в городском парке в центре Уфы, в саду имени С. Т. Аксакова женщина не на шутку обеспокоилась. Она предположила, что рыба в озере погибла не по естественным причинам, а потому, что вероятно «кто-то посыпал химические реагенты около озера, где летом лебеди плавают, скорее всего из-за этого погибла рыба».

Видео:Телеграм-канал @UFA_RB

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу министерства экологии Башкирии и озвучил беспокойство уфимки и ее переживания. В ведомстве поспешили успокоить женщину и пояснить, что зимний замор на озерах - это обыденное явление, так как в озеро не поступает кислород, из-за чего и погибает рыба.

Так что опасения уфимки о чистоте озера и о том, как на нем летом будут жить лебеди оказались напрасны.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы