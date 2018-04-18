В мэрии Уфы отчитались об уборке улиц города шампунем

Как сообщает пресс-служба мэрии города, поливомоечная техника каждого района города выходит в две смены — ночную и дневную.

На каждые восемь кубов воды, которыми заправляют поливомоечную технику, рассчитано пять литров шампуня. Сначала в кузов заливается вода, а затем разбавляется сам шампунь. Специалисты отмечают, что такой способ мытья дорог очень эффективен.

С его помощью проезжие части дорог и бордюры отмываются от отложений, накопленных за зиму, а также пятен машинного масла и бензина, быстрее и качественнее. Шампунь безопасен для окружающей среды, горожан, автомобилей.

Влажной уборкой, сообщают в мэрии, занимаются не только на главных, но и второстепенных улицах. Все это делается для того, чтобы уменьшить «пылевое облако» над городом, на которе в последнее время все чаще жалуются уфимцы.