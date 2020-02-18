В Уфе бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ можно сдать и в офисе МФЦ
Раз в неделю, с 20 февраля, экспресс-тест на ВИЧ можно сдать анонимно в уфимском отделении многофункционального центра на Губайдуллина, 6.
Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ. Результат можно будет получить уже через 15 минут. Кроме того, специалисты смогут ответить на вопросы о передаче путей заражения, особенностях развития заболевания, профилактике заболевания СПИДа.
Напомним, не так давно известный журналист Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм об эпидемии ВИЧ в стране, который за неделю собрал более 13 миллионов просмотров. В нем он подробно рассказал о том, как может у человека появиться ВИЧ, может ли от зараженных ВИЧ родителей появиться здоровый ребенок, можно ли жить до старости, если у тебя ВИЧ и почему в стране до сих пор отрицают эпидемию.
Также добавим, что Медиакорсеть ранее публиковала результаты собственного расследования, которое показало, что количество ВИЧ-инфицированных в регионе растет с каждым годом. При этом, болезнь перестала быть «маргинальной» — большинство пациентов СПИД-центра — трудоспособное, активное население от 30 до 55 лет.