В Уфе бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ можно сдать и в офисе МФЦ

Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ. Результат можно будет получить уже через 15 минут. Кроме того, специалисты смогут ответить на вопросы о передаче путей заражения, особенностях развития заболевания, профилактике заболевания СПИДа.

Напомним, не так давно известный журналист Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм об эпидемии ВИЧ в стране, который за неделю собрал более 13 миллионов просмотров. В нем он подробно рассказал о том, как может у человека появиться ВИЧ, может ли от зараженных ВИЧ родителей появиться здоровый ребенок, можно ли жить до старости, если у тебя ВИЧ и почему в стране до сих пор отрицают эпидемию.