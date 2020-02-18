Новые кадры: в Уфе сменили руководство «Уфаводоканала» и еще двух служб

Сегодня, 18 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр города Салават Хусаинов сообщил о кадровых назначениях.

Новым генеральным директором МУП «Уфаводоканал» назначен Артем Чакиров, который ранее работал первым заместителем главы администрации Октябрьского района столицы.

Отставка может быть связана со скандалом с вывозом вредных иловых масс на сельхозугодия, о котором Медиакорсеть подробно рассказала на днях. В компании это отрицают.

В пресс-службе «Уфаводоканала» между тем, пояснили Медиакорсети, что «к своим обязанностям Артем Чакиров приступил уже вчера, а сегодня стало известно о его официальном назначении». До этого, напомним, исполняющим обязанности генерального директора был первый заместитель «Уфаводоканала» Андрей Никитин. На сегодняшний день он останется в прежней должности первого заместителя.

Ранее, напомним, «Уфаводоканал» возглавлял Ильяс Гильмутдинов.

Новым директором столичного управления жилищного хозяйства назначен Альберт Гадельшин, который до этого руководил УЖХ в Демском районе Уфы.

Новым руководителем МУП «Служба заказчика и технического надзора» стал Тимур Гиниятуллин.