В Уфе из-за аварии 23 жилых дома остались без газоснабжения

В Уфе 23 жилых дома и один торговый центр остались без газоснабжения. Как сообщили в администрации города, авария произошла в районе рынка Юлдаш недалеко от остановки Гастелло, причиной стала неаккуратность рабочих при демонтаже старого водопровода. Работы выполняла организация ООО «Строймонтаж».