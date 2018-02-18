В Уфе из-за аварии 23 жилых дома остались без газоснабжения

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Причиной аварии стали работы по демонтажу водопровода.
В Уфе 23 жилых дома и один торговый центр остались без газоснабжения. Как сообщили в администрации города, авария произошла в районе рынка Юлдаш недалеко от остановки Гастелло, причиной стала неаккуратность рабочих при демонтаже старого водопровода. Работы выполняла организация ООО «Строймонтаж».
Сейчас на месте работают специалисты «Газпром газораспределение Уфа», в ближайшее время ремонтные работы будут завершены.
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