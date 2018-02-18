Уфимка стала «Русской красой 2018»

- Модельным бизнесом я занимаюсь с 17-ти лет, сейчас мне 25, - рассказала корреспонденту «Рабочего пути2 Альбина. - Принимала участие во многих конкурсах, но короны у меня никогда не было. Это первая! На подиуме я не волновалась, но когда объявили результат, была в шоке. Я счастлива, что стала первой! А всем девушкам, которые хотят быть моделями, скажу так: всегда будьте уверены в себе и у вас все получится.