В Уфе с утра образовались 30-километровые пробки

Осложнено движение на развязке улицы Заки Валиди и проспекта Салават Юлаева. Сковано движение с проспекта Салавата Юлаева в сторону улицы Октябрьской революции, которая буквально «стоит». Пробка, по данным Яндекс, наблюдается и на улице Пугачева, а также частично — на улице Менделеева.