Уфимские частные перевозчики начнут носить единую форму
Вчера, 17:58ГородМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Какая будет форма – пока неизвестно, цвет и фасон одежды еще определяется.
В Уфе частных перевозчиков переоденут в единую форму с изображением логотипа «Транспорт Башкортостана», сообщает телеканал «Вся Уфа». Униформа, согласно некоторым сведениям, будет похожа на нынешнюю рабочую одежду водителей «Башавтотранса».
Власти пока не уточняют стоимость комплекта и его производителя. По словам вице-мэра по транспорту Ильдара Юланова, нововведения внедряются по поручению главы региона.
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