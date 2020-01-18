Уфимская ГИБДД подвела итоги массовых проверок водителей
Вчера, 12:54ГородМинзаля АскароваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Рейд по Уфе состоялся вчера, 17 января, сообщают в пресс-службе ведомства.
Всего в ходе массовых проверок водителей в Уфе было пресечено 33 нарушения ПДД. У 15 водителей госномера были нечитаемыми из-за грязи, четыре водителя сели за руль и не пристегнулись. Еще десять водителей попались с отсутствующими полисами ОСАГО.
Как сообщает ведомство, сегодня проверки водителей на дорогах Уфы продолжатся.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей