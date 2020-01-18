Уфимская ГИБДД подвела итоги массовых проверок водителей

Всего в ходе массовых проверок водителей в Уфе было пресечено 33 нарушения ПДД. У 15 водителей госномера были нечитаемыми из-за грязи, четыре водителя сели за руль и не пристегнулись. Еще десять водителей попались с отсутствующими полисами ОСАГО.