В Уфе отремонтировали более 54 километров дорог

В Уфе отремонтировали более 54 километров дорог

Вчера, 09:57ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера прошло совещание «Транспортный час», на котором обсудили итоги ремонта улиц в Уфе, а также поставили задачи на следующий год.

Врио мэра Уфы Радмил Муслимов сообщил, что было отремонтировано 59 участков дорог протяжённостью более 54 километров. В настоящее время продолжается ремонт моста через реку Белую, реконструкция улиц 8 марта и Комсомольской, строительство тоннеля Восточного выезда из города.

В 2021 году планируется отремонтировать ещё 47,7 километра дорожного полотна. Уже разработаны проекты реконструкции мостовых сооружений через реку Белую в створе улицы Города Галле и через реку Уфу в посёлке Шакша. В следующем году также подготовят проект ремонта старого арочного моста через реку Белую в районе Южного выезда. Глава Башкирии Радий Хабиров добавил, что необходимо привести в порядок бульвар Ибрагимова, улицы Революционную и Коммунистическую.

В этом году мы провели большую работу в центральной части города и получили положительные отзывы жителей. Уфа начала преображаться, сказал Хабиров.

Глава Башкирии предложил детально изучить проблему электротранспорта в городе. По его словам, он является будущим инфраструктуры крупных городов.

Напомним, МУЭТ планирует увеличить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах до 23 рублей и до 20 рублей по карте «Алга». В настоящее время поездка на электротранспорте стоит 20 и 18 рублей соответственно. Также отметим, что в столице Башкирии появятся новые троллейбусы. На покупку транспорта направили 203 миллиона рублей.

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