В Уфе отремонтировали более 54 километров дорог

В 2021 году планируется отремонтировать ещё 47,7 километра дорожного полотна. Уже разработаны проекты реконструкции мостовых сооружений через реку Белую в створе улицы Города Галле и через реку Уфу в посёлке Шакша. В следующем году также подготовят проект ремонта старого арочного моста через реку Белую в районе Южного выезда. Глава Башкирии Радий Хабиров добавил, что необходимо привести в порядок бульвар Ибрагимова, улицы Революционную и Коммунистическую.