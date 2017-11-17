В Уфе отметили юбилей памятника Салавату Юлаеву

Ровно 50 лет назад был открыт знаменитый памятник, ставший самой значимой работой скульптора Сосланбека Тавасиева.

Сегодня, 17 ноября, к подножью памятника герою башкирского народа Салавату Юлаеву приехали с цветами глава администрации Уфы Ирек Ялалов вместе с главами районов и своими заместителями. Об этом сообщили в информационно-аналитическом управлении администрации города.

Фото: ufacity.info

Судя по опубликованным фотографиям, визит делегации к памятнику совпал с периодом самого интенсивного снегопада, который не располагал к длительным прогулкам. Тем не менее, чиновники провели некоторое время возле памятника, осмотрев его снизу после торжественного возложения цветов.

Фото: ufacity.info

Напомним, на оперативном совещании в мэрии Уфы в минувший вторник глава города Ирек Ялалов подробно рассказал о памятнике, открыв даже небольшой секрет о наличии потайного люка в корпусе лошади. Но главное, безусловно, заключается в том, что он давно стал визитной карточкой Уфы и национальным достоянием Башкирии. У большинства людей, побывавших в Уфе, в архиве обязательно есть фотография, сделанная на фоне памятника.

Автором памятника является народный скульптор, монументалист и художник Северной Осетии и Башкирии Сосланбек Тавасиев, работавший над скульптурой почти четверть века. Его родственники, проживающие в Уфе, намерены приехать в гости в Уфу на следующей неделе.