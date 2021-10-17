Уфимец пожаловался на водителя ПАЗика, который накричал на пожилую женщину

Отметим, что эпопея с общественным транспортом в столице Башкирии продолжается уже не первый год. В частности, глава региона на прямой линии еще в начале сентября заявлял, что останутся только «те перевозчики, которые будут работать по правилам государства и выходить на диалог», а карта «Алга» была введена в оборот также для того, чтобы «вывести всю наличку из серой зоны, чтобы платили налоги». Тем временем некоторые уфимцы, в частности через социальные сети, выражают свое негативное отношение к «Алге» и оплате по карте, предпочитая давать водителям «наличку» или же переводить онлайн на карту.