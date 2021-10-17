Уфимец пожаловался на водителя ПАЗика, который накричал на пожилую женщину

Уфимец пожаловался на водителя ПАЗика, который накричал на пожилую женщину
Уфимец пожаловался на водителя ПАЗика, который накричал на пожилую женщину
Вчера, 16:41ГородФото: 1mediainvest.ru
Камнем преткновения в очередной раз стала оплата проезда. Водитель отказался принимать карту «Алга».

В сети появилась публикация, автор которой сообщает, что водитель одного из автобусных маршрутов в Уфе «орал на пожилую женщину». Суть конфликта, по словам автора, заключается в том, что водитель по всему салону повесил «восемь объявлений», которые гласят, что «оплаты по карте нет». Тем временем пассажирка намеревалась оплатить проезд как раз картой «Алга» и подходящего для водителя варианта оплаты у женщины не было.

— Женщина говорила, что у нее только Алга, а водитель показывал на деньги возмущался что «Вот такие деньги ему нужны и ничего другое», — пишет автор и прикрепляет фотографию, на которой как раз видно, как минимум, 4 объявления об оплате.

Фото:instagram.com

Помимо этого, мужчина задается вопросами: «Почему их (перевозчиков - прим. ред.) никто не проверяет? И до какой поры они будут грубить и оскорблять пассажиров?».

Отметим, что эпопея с общественным транспортом в столице Башкирии продолжается уже не первый год. В частности, глава региона на прямой линии еще в начале сентября заявлял, что останутся только «те перевозчики, которые будут работать по правилам государства и выходить на диалог», а карта «Алга» была введена в оборот также для того, чтобы «вывести всю наличку из серой зоны, чтобы платили налоги». Тем временем некоторые уфимцы, в частности через социальные сети, выражают свое негативное отношение к «Алге» и оплате по карте, предпочитая давать водителям «наличку» или же переводить онлайн на карту.

Ранее корреспондент Mkset пообщался с кондуктором, которая честно рассказала, почему в городе проблема с автобусами.

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