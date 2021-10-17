Уфимец пожаловался на водителя ПАЗика, который накричал на пожилую женщину

В сети появилась публикация, автор которой сообщает, что водитель одного из автобусных маршрутов в Уфе «орал на пожилую женщину». Суть конфликта, по словам автора, заключается в том, что водитель по всему салону повесил «восемь объявлений», которые гласят, что «оплаты по карте нет». Тем временем пассажирка намеревалась оплатить проезд как раз картой «Алга» и подходящего для водителя варианта оплаты у женщины не было.
— Женщина говорила, что у нее только Алга, а водитель показывал на деньги возмущался что «Вот такие деньги ему нужны и ничего другое», — пишет автор и прикрепляет фотографию, на которой как раз видно, как минимум, 4 объявления об оплате.
Помимо этого, мужчина задается вопросами: «Почему их (перевозчиков - прим. ред.) никто не проверяет? И до какой поры они будут грубить и оскорблять пассажиров?».
Отметим, что эпопея с общественным транспортом в столице Башкирии продолжается уже не первый год. В частности, глава региона на прямой линии еще в начале сентября заявлял, что останутся только «те перевозчики, которые будут работать по правилам государства и выходить на диалог», а карта «Алга» была введена в оборот также для того, чтобы «вывести всю наличку из серой зоны, чтобы платили налоги». Тем временем некоторые уфимцы, в частности через социальные сети, выражают свое негативное отношение к «Алге» и оплате по карте, предпочитая давать водителям «наличку» или же переводить онлайн на карту.
Ранее корреспондент Mkset пообщался с кондуктором, которая честно рассказала, почему в городе проблема с автобусами.