Экскурсия без гида и познавательных целей: В Уфе появились такие «газельки»

В Уфе часто можно увидеть на автобусах некоторых маршрутов таблички с надписями «Экскурсионный». Они до сих пор вызывают недоумение, потому что «экскурсии» в автобусе ничем не отличаются от обычной поездки пассажира в обычной маршрутке. Теперь на некоторых «экскурсионных» автобусах появились новые надписи, которые вызывают еще большее недоумение.

«Уважаемые пассажиры! Данный автобус является экскурсионным с предоставлением вам услуги «Автобусная экскурсия без познавательных целей, без экскурсовода, без аудио и видео сопровождения». Добро пожаловать!» - такие таблички мы увидели сегодня на автобусах с номерами 110с и 110м.

Медиакорсеть решила провести мини-эксперимент, мы фотографировали все маршрутки, подъезжающие к остановке «Зеленая роща» в течение получаса утром. За это время через остановку проехали 20 автобусов с обозначением разных маршрутов и один троллейбус.

Из 20-ти автобусов четыре были «экскурсионные». На двух из них – те самые разъясняющие надписи. «Экскурсии без гида и познавательных целей» уфимцам и гостям Уфы предлагают «газельки» с номерами 110с и 110м.

Журналисты редакции видели также такие надписи на автобусах с номерами маршрута 6 и 51а. «Экскурсионные» автобусы разъезжают с номерами 262. И наверняка этот список наблюдательные уфимцы могут расширить.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу госкомтранспорта Башкирии и получили такое разъяснение:

- Такие таблички (экскурсионный, заказной) свидетельствуют о том, что автобусы не входят в разряд регулярных маршрутов. У таких автобусов нет маршрутных карт, которые положены для осуществления регулярных пассажирских перевозок. Но данный вид услуг не подпадает в сферу контроля госкомтранспорта РБ.

- Это не является оправданием тому, что водители берут оплату, скорее наоборот, - добавили в пресс-службе госкомтранспорта. - Являясь экскурсионными либо заказными, плату взымают они только по договору фрахтования.

Разумеется, никто из десятков и сотен пассажиров никаких договоров фрахтования не заключает, чтобы проехаться, например, от «Зеленой рощи» до УМПО.

В Ассоциации пассажирских перевозок пояснили, что маршрутов с номерами 110м и 110с в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок Уфы не существует.

- Это нелегальные перевозчики, у которых есть лицензия на регулярные перевозки пассажиров, но нет свидетельств и маршрутных карт, - пояснил Медиакорсети собеседник. – Конкретно этим занимаются в Союзе автопредпринимателей РБ.

Телефон Союза предпринимателей РБ для связи был недоступен. Сам реестр муниципальных маршрутов находится в открытом доступе, и любой гражданин может, например, убедиться, что в нем нет маршрутов с номерами 200, 55, о51, 262. Хотя уфимцы регулярно ими пользуются.

К версии о том, что за такими странными надписями скрывается что-то нелегальное, приводит элементарный здравый смысл. Зачем называть экскурсией то, что ей на самом деле не является? Чтобы замаскировать регулярный маршрут под что-то другое.

Напомним, на первом же оперативном совещании в правительстве (15 октября) новый глава региона Радий Хабиров акцентировал внимание на неудовлетворительной работе общественного транспорта в Уфе и потребовал решить проблему нелегальных перевозок.

– Сколько времени вам нужно? Я людям ответил, что нелегальных перевозчиков больше не будет, – обратился Радий Хабиров к врио главы администрации Уфы Салавату Хусаинову.

Конкретный, поэтапный план действий, разработанный совместно с контрольными органами, по этому поручению врио главы Башкирии Салават Хусаинов потребовал подготовить до 14.00 19 октября.

В Госсобрании Башкирии создана рабочая группа для мониторинга практики применения закона РБ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Республики Башкортостан». Ее возглавил вице-спикер Рустам Ишмухаметов, завтра, 18 октября, состоится первое заседание.

В работе заседания рабочей группы примут участие депутаты разных уровней, представители администрации главы Башкирии, правительства республики, прокуратуры, УГИБДД МВД по РБ, госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, Управления государственного автодорожного надзора по РБ, Управления федеральной антимонопольной службы по РБ, администрации Уфы и транспортных организаций.