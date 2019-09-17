В Уфе создадут колл-центр для информирования горожан о сроках подключения тепла
Пока обещано, то сроки подачи тепла будут определены в зависимости от температуры наружного воздуха с учетом опыта прошлого года.
Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Никита Дмитриев рассказал о степени готовности к отопительному сезону.
По его словам, ремонтные работы теплосетей и инженерного оборудования были проведены без нарушения сроков. Здесь же были упомянуты работы по капремонту жилых домов, в этом году он был проведен, по данным мэрии, в 848 многоквартирных домах.
Для оперативного устранения возможных аварий на теплотрассах и водопроводах ресурсоснабжающими и жилищными предприятиями сформированы 230 аварийно-восстановительных бригад.
На оперативке вновь напомнили, что отопление в дома будет подано при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение пяти суток подряд. Кроме того, Никита Дмитриев добавил, что в случае решения жителей о досрочном начале отопительного сезона собственникам квартир необходимо принять данное решение на своем общем собрании и направить протокол в управляющую компанию.
При этом в больницы, детские сады, школы и другие социальные объекты тепло должно быть подано на основании заявки от их руководителей независимо от температуры наружного воздуха.
Глава города Ульфат Мустафин рекомендовал создать колл-центр, куда горожане могли бы обращаться и уточнять информацию о сроках подачи тепла. По его словам, уже сейчас таких вопросов в мэрию поступает достаточно много. Телефонный номер и более подробную информацию о работе такого центра сообщат позднее.