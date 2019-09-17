Уфимцев попросили принести для столичного музея старинные фотографии

Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин обратился к горожанам с просьбой принести старые фотографии и иные материалы из семейных архивов для оформления городского музея истории Уфы. С такими материалами можно обращаться в столичное управление культуры.

Напомним, открытие данного музея состоялось в конце минувшей недели, организаторы старались изо всех сил, собрали много экспонатов, но пока там явно ощущается недостаток интересных экспонатов, связанных с историей столицы.

Музей располагается в помещении бывшего кафе «Чайхана» по улице Ленина, 72. Первые три дня он работал бесплатно, музей посетили уже около 1800 человек.