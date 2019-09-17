Уфимцев попросили принести для столичного музея старинные фотографии
Сегодня, 09:27ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Пока в музее ощущается нехватка интересных экспонатов.
Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин обратился к горожанам с просьбой принести старые фотографии и иные материалы из семейных архивов для оформления городского музея истории Уфы. С такими материалами можно обращаться в столичное управление культуры.
Напомним, открытие данного музея состоялось в конце минувшей недели, организаторы старались изо всех сил, собрали много экспонатов, но пока там явно ощущается недостаток интересных экспонатов, связанных с историей столицы.
Музей располагается в помещении бывшего кафе «Чайхана» по улице Ленина, 72. Первые три дня он работал бесплатно, музей посетили уже около 1800 человек.
Решено организовать групповые экскурсии горожан в музей.
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