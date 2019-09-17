Нью-Инорс: в мэрии Уфы рассказали о пилотном проекте наведения порядка на улицах

Сегодня, 17 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин поделился новостями о преображении микрорайона Инорс, который до недавнего времени имел репутацию одной из самых напряженных в криминогенном плане и недостаточно благоустроенных частей города.

Так, в микрорайоне Инорс недавно открылся новый участковый пункт полиции.

На улицах монтируется интеллектуальная система видеонаблюдения.

- Это часть большой программы по повышению уровня общественной безопасности, которая будет внедрена не только в данном микрорайоне, но и во всех районах города, - уточнил Ульфат Мустафин. - Инорс является пилотным проектом данной программы, в дальнейшем видеокамеры на улицах появятся и в других частях столицы.

В последнее время в Инорсе также было установлено 265 опор наружного освещения и 639 светильников, особое внимание, по словам мэра, было уделено территориям вокруг учебных заведений.