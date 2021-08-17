В Уфе перекроют съезд с улицы Сочинской на проспект Салавата Юлаева из-за ремонта

В Уфе перекроют съезд с улицы Сочинской на проспект Салавата Юлаева из-за ремонта
В Уфе перекроют съезд с улицы Сочинской на проспект Салавата Юлаева из-за ремонта
Вчера, 08:39ГородАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Движение закроют из-за работ по устройству съезда.

Дорогу на съезде с улицы Сочинской на проспект Салавата Юлаева в Уфе перекроют почти на неделю. Об этом предупредила городская администрация.

Проехать автомобили не смогут на участке в районе автозаправочной станции «Башнефть». Дорогу закроют на период с 17 по 23 августа.

Маршрут автобусов из-за ремонта тоже изменится.

Фото:Администрация Уфы

Напомним, в Уфе также действуют ограничения движения на участке дороги с улицы М. Искужина и до поворота к дому №40 по улице Тальковая в микрорайоне Затон. Их ввели 10 августа. Дорога перекрыта до 4 октября. Причиной ввода ограничения на такой долгий срок являются ремонтные работы. На протяжении ремонта перекрывать будут по одной половине проезжей части. Также дорога перекрыта сейчас на участке от улицы Чернышевского до улицы Кирова. Там проводят ремонт внеплощадочных наружных инженерных сетей. Он продлится до 26 августа.

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