В Уфе открыли технический проезд по бульвару Хадии Давлетшиной

Сегодня, 17 августа, в Уфе открыли технический поезд по бульвару Хадии Давлетшиной на участке от проспекта Октября до улицы Николая Дмитриева, который ремонтируют уже несколько месяцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
На этом участке постелили новый асфальт, заменили бордюры, сделали технические полосы, тротуары и места для парковки, а также установили линии электропередач. Работы по ремонту участка проводил СТС «Автодор», однако он ещё не закончен. В скором времени на этой улице снова появятся ограничительные знаки и разметка. Дорогу планируют полностью открыть 29 октября.
Бульвар, длина которого составляет целых 1,138 километра, ремонтируют с марта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». До этого местные жители постоянно жаловались в мэрию на изношенную дорогу в течение последних лет.
Напомним, 10 августа открыли технических проезд по путепроводу на улице Заки Валиди. При этом дорогу открыли на пять дней раньше обещанного. Полностью работы на этой дороге завершат к концу августа. Теперь водители могут ездить по шести полосам движениям, вместо четырёх. Возможно, это поможет решить проблему огромных пробок, которые ежедневно образуются на этом участке.