В Уфе открыли технический проезд по бульвару Хадии Давлетшиной

На этом участке постелили новый асфальт, заменили бордюры, сделали технические полосы, тротуары и места для парковки, а также установили линии электропередач. Работы по ремонту участка проводил СТС «Автодор», однако он ещё не закончен. В скором времени на этой улице снова появятся ограничительные знаки и разметка. Дорогу планируют полностью открыть 29 октября.