В мэрии заявили, что качество питьевой воды в Уфе соответствует нормам

Ранее «Уфаводоканал» опубликовал отчёт о результатах контроля качества питьевой воды в Уфе за первые шесть месяцев 2021 года. Согласно документу, в питьевой воде, хоть и в пределах нормы, содержится фенол, ртуть, свинец, толуол, формальдегид и хлороформ.
— Вместе с тем, интерпретация опубликованных данных, в ходе которой отдельные СМИ делают вывод о содержании в питьевой воде фенола, ртути, свинца и других опасных веществ, выполнена тенденциозно, носит признаки манипулирования мнением потребителей, и в результате наносит ущерб авторитету и деловой репутации предприятия, — заявили в пресс-службе городской мэрии.
Отмечается, что недопонимания возникли из-за формулировки результатов исследования воды, где содержание вещества, которых не выявлено в воде, поскольку их количество меньше самого низкого показателя, обозначались «менее нижнего предела обнаружения». Таким образом, как утверждает мэрия, фенола, свинца, ртути и прочих веществ, содержание которых обозначено в отчёте с приставкой «менее», в питьевой воде не выявлено.
Администрация города отметила, что качество воды по всем показателям соответствует действующим нормам. Это подтверждают результаты анализов Роспотребнадзора республики.