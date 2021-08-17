В мэрии заявили, что качество питьевой воды в Уфе соответствует нормам

В мэрии заявили, что качество питьевой воды в Уфе соответствует нормам
В мэрии заявили, что качество питьевой воды в Уфе соответствует нормам
Вчера, 19:05ГородАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Администрация города прокомментировала сообщения СМИ о содержании в питьевой воде вредных веществ.

Ранее «Уфаводоканал» опубликовал отчёт о результатах контроля качества питьевой воды в Уфе за первые шесть месяцев 2021 года. Согласно документу, в питьевой воде, хоть и в пределах нормы, содержится фенол, ртуть, свинец, толуол, формальдегид и хлороформ.

— Вместе с тем, интерпретация опубликованных данных, в ходе которой отдельные СМИ делают вывод о содержании в питьевой воде фенола, ртути, свинца и других опасных веществ, выполнена тенденциозно, носит признаки манипулирования мнением потребителей, и в результате наносит ущерб авторитету и деловой репутации предприятия, — заявили в пресс-службе городской мэрии.

Отмечается, что недопонимания возникли из-за формулировки результатов исследования воды, где содержание вещества, которых не выявлено в воде, поскольку их количество меньше самого низкого показателя, обозначались «менее нижнего предела обнаружения». Таким образом, как утверждает мэрия, фенола, свинца, ртути и прочих веществ, содержание которых обозначено в отчёте с приставкой «менее», в питьевой воде не выявлено.

Администрация города отметила, что качество воды по всем показателям соответствует действующим нормам. Это подтверждают результаты анализов Роспотребнадзора республики.

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