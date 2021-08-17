В мэрии заявили, что качество питьевой воды в Уфе соответствует нормам

Отмечается, что недопонимания возникли из-за формулировки результатов исследования воды, где содержание вещества, которых не выявлено в воде, поскольку их количество меньше самого низкого показателя, обозначались «менее нижнего предела обнаружения». Таким образом, как утверждает мэрия, фенола, свинца, ртути и прочих веществ, содержание которых обозначено в отчёте с приставкой «менее», в питьевой воде не выявлено.