В мэрии Уфы заявили о законности отказа в приеме на работу без прививки от COVID-19

Радиф Сабиров, начальник отдела охраны здоровья населения администрации Уфы на сегодняшней оперативке в мэрии озвучил доклад «О ходе вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа». Начался доклад с сообщения о проценте вакцинированных сотрудников в организациях города и на его предприятиях. Так, в самой администрации Уфы вакцинировано 86,2% сотрудников, на муниципальных предприятиях 81,1% сотрудников, на крупных предприятия 61,8% сотрудников, в МБУ и МКУ города привиты 80,13% работников.