В мэрии Уфы заявили о законности отказа в приеме на работу без прививки от COVID-19

Радиф Сабиров, начальник отдела охраны здоровья населения администрации Уфы на сегодняшней оперативке в мэрии озвучил доклад «О ходе вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа». Начался доклад с сообщения о проценте вакцинированных сотрудников в организациях города и на его предприятиях. Так, в самой администрации Уфы вакцинировано 86,2% сотрудников, на муниципальных предприятиях 81,1% сотрудников, на крупных предприятия 61,8% сотрудников, в МБУ и МКУ города привиты 80,13% работников.
– Продолжается разъяснительная работа в администрациях района с руководителями предприятий. Наилучшие показатели вакцинации на промышленных предприятиях по районам в Демском районе, самые низкие в Кировском и Орджоникидзевском. Предприятия города не принимают на работу без справки о вакцинации, для работодателей это является дополнительной мерой защитить коллектив от инфицирования.
На вопрос о том, насколько законен отказ в приеме не вакцинированных граждан на работу Радиф Сабиров ответил, что данная мера вполне законна и сослался на постановление от 1994 года.
– Руководитель предприятия всецело отвечает за санитарно-противоэпидемическое состояния на предприятии. Есть такое постановление от 1994 года, если не ошибаюсь 968 номер, где это и написано, – ответил Сабиров.