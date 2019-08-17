В Уфе дали добро на преображение Советской площади

Накануне, 15 августа, стало известно, что администрация Уфы дала разрешение Главному управлению архитектуры и градостроительства заняться разработкой проекта планировки и межевания Советско площади, расположенной в квартале между улицами Ленина, Октябрьской Революции, Цюрупы и Пушкина в столице Башкирии. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

По данным издания «КоммерсантЪ-Башкортостан», в этом году должен пройти конкурс на определение автора проекта. На месте Советской площади планируется двухъярусная подземная парковка, а над не появится памятник генералу Шаймуратову и сквер вокруг него.

Сметная стоимость проекта пока не выяснена. Для этого отправлены запросы в проектные организации.

Напомним, идея такого преображения Советской площади прозвучала на V Всемирном Курултае башкир в Уфе в мае. Об этом сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Предполагается, что после реконструкции Советская площадь станет похожа на парк с конной скульптурой Петру Первому в Санкт-Петербурге.