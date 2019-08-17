Под Уфой появится парк с водопадом на средства инвестора

Торговый центр Мега решил крепить свою репутацию и привлечь еще больше покупателей при помощи строительства парка с водопадом в скандинавском стиле. Об этом сообщается на сайте администрации Уфы, которая явно рада такому повороте событий.

- В Уфе благоустраиваются не только старые парки и скверы, но и появляются новые. Это хорошая тенденция. Приятно, что бизнес активно участвует в этом процессе, – отметил заместитель главы администрации города Аскат Хайруллин.

Площадь будущего парка составит 23 тысяч квадратных метров. Мега объявила о готовности инвестировать в новый проект 318 млн рублей. Он будет представлять собой зеленую зону, места для отдыха, скейт-зону, пруд с водопадом и другие привлекательные объекты. Дизайнеры хотят также имитировать реку, протекающую через вес парк среди искусственно созданных холмов по мотивам башкирской природы.

Инициаторы проекта надеются, что парк станут посещать как минимум 600 тысяч человек в год. Его открытие запланировано на осень 2020 года.