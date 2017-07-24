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В Уфе на двух крупных площадках пройдут медовые ярмарки
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Уфе на двух крупных площадках пройдут медовые ярмарки

17 августа, 11:42ГородДмитрий СаламатинФото: Администрация Уфы
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