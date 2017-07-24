В Уфе на двух крупных площадках пройдут медовые ярмарки

Они состоятся 19 августа.

Оценить башкирский мед нового урожая и другую продукцию местных пчеловодов, а также различную сельхозпродукцию можно будет в двух районах столицы, сообщает пресс-служба администрации. Одна из ярмарок будет организована на площади Дворца спорта по улице Зорге, 41. Также медовая ярмарка развернется на площади перед Дворцом Орджоникидзе, улица Первомайская, 14.