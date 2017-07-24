В Уфе на двух крупных площадках пройдут медовые ярмарки
17 августа, 11:42ГородДмитрий СаламатинФото: Администрация Уфы
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Они состоятся 19 августа.
Оценить башкирский мед нового урожая и другую продукцию местных пчеловодов, а также различную сельхозпродукцию можно будет в двух районах столицы, сообщает пресс-служба администрации. Одна из ярмарок будет организована на площади Дворца спорта по улице Зорге, 41. Также медовая ярмарка развернется на площади перед Дворцом Орджоникидзе, улица Первомайская, 14.
Организаторы приглашают жителей и гостей столицы посетить мероприятия с 9.00 до 16.00 часов.
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